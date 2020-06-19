Бетонными блоками перегородили въезд на площадь Ермака в Новочеркасске

Пока въезд запретили временно, но рассматривают вариант сделать его постоянным из-за жалоб живущих рядом горожан на громкую музыку из паркующихся на площади машин. Только за последнее время составили порядка 20 протоколов за нарушение тишины по вечерам и ночам.