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Бетонными блоками перегородили въезд на площадь Ермака в Новочеркасске

19 июня 2020, 07:29
Фото: novochgrad.ru
Площадь Ермака у Патриаршего Вознесенского войскового Всеказачьего Собора в Новочеркасске временно оградили бетонными блоками, сообщили в городской администрации.

Блоки установили, чтобы исключить въезд автомобилей на площадь, на которой проводят ремонтные работы.

Пока въезд запретили временно, но рассматривают вариант сделать его постоянным из-за жалоб живущих рядом горожан на громкую музыку из паркующихся на площади машин. Только за последнее время составили порядка 20 протоколов за нарушение тишины по вечерам и ночам.

«В дальнейшем мы также планируем сделать площадь Ермака свободной от парковки, во всяком случае в ночное время. Для этого оградим въезд на нее декоративными тумбами", - сказано в сообщении.

Ранее в Ростове перекрыли бетонными блоками проезд возле Гребного канала.

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