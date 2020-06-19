Детей до 6 лет назвали опасными распространителями COVID-2019

Газета «Известия» пишет, что коллектив ученых из Германии, Великобритании и Норвегии выяснил, что у зараженных COVID-2019 людей всех поколений примерно одинаковое число частиц патогена в биожидкостях. Почти треть носителей до шести лет могут передавать болезнь другим. При этом, среди взрослых способность к этому имеет около пятидесяти процентов.
Отмечается, что ситуацию осложняет и тот факт, что зачастую болеют малыши бессимптомно. Сочетание всех этих факторов и заставило ученых отнести детей к самой опасной категории распространителей коронавируса.