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Детей до 6 лет назвали опасными распространителями COVID-2019

19 июня 2020, 11:32
Фото: pxhere.com
Специалисты из Немецкого центра исследования инфекций пришли к выводу о том, что дети до шести лет могут являться наиболее опасными распространителями коронавируса.

Газета «Известия» пишет, что коллектив ученых из Германии, Великобритании и Норвегии выяснил, что у зараженных COVID-2019 людей всех поколений примерно одинаковое число частиц патогена в биожидкостях. Почти треть носителей до шести лет могут передавать болезнь другим. При этом, среди взрослых способность к этому имеет около пятидесяти процентов.

Отмечается, что ситуацию осложняет и тот факт, что зачастую болеют малыши бессимптомно. Сочетание всех этих факторов и заставило ученых отнести детей к самой опасной категории распространителей коронавируса.

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