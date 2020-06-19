Голубев раскритиковал Минспорт области из-за ситуации с матчем «Ростов» с «Сочи»

По словам Василия Голубева, региональное ведомство должно нести ответственность за сложившуюся ситуацию. Он подчеркнул, что Минспорт и руководство клуба обязаны были обеспечить такие условия, чтобы «Ростов» вовремя вышел на продолжение чемпионата. «Вы очень сильно огорчили болельщиков клуба. Можно заниматься любым вопросом, если в полном объеме были соблюдены все требования санитарных властей. Здесь очевидно: требования были нарушены и не соблюдены. В итоге — такой печальный результат», — обратился он к министру спорта.