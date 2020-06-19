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Голубев раскритиковал Минспорт области из-за ситуации с матчем «Ростов» с «Сочи»

19 июня 2020, 19:21
Фото: vk.com/fcrostov
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обрушился с критикой на региональное министерство спорта из-за ситуации, сложившейся с матчем «Ростов» — «Сочи».

По словам Василия Голубева, региональное ведомство должно нести ответственность за сложившуюся ситуацию. Он подчеркнул, что Минспорт и руководство клуба обязаны были обеспечить такие условия, чтобы «Ростов» вовремя вышел на продолжение чемпионата. «Вы очень сильно огорчили болельщиков клуба. Можно заниматься любым вопросом, если в полном объеме были соблюдены все требования санитарных властей. Здесь очевидно: требования были нарушены и не соблюдены. В итоге — такой печальный результат», — обратился он к министру спорта.

Напомним, что на поле стадиона «Фишт» в рамках матча 23-го тура Российской премьер-лиги по футболу против ФК «Сочи» вышли сегодня, 19 июня, воспитанники футбольной академии. Основной и запасной состав ФК «Ростов» вынужден был уйти на карантин из-за коронавируса у шестерых игроков. РПЛ при этом предложило клубам обоюдно решить вопрос о переносе игры. При этом в «Сочи» заявили, что не имеют возможности перенести матч из-за плотного графика.

«Ростов» при этом открыл счет в матче. Однако потом юные футболисты начали уступать своим матерым соперникам. В итоге ребята проиграли «Сочи» со счетом 10:1.

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