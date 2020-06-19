Легальное конопляное поле посадили в Ростовской области

Коноплю с ограниченным содержанием наркотических веществ в России разрешили выращивать для медицинских целей. А для производства коноплянного масла или волокна можно сажать только определенные сорта.
В Целинском районе предприниматель засеял 10 гектаров конопли, которая будет использоваться для производства шпагата. Свою продукцию он собирается поставлять на предприятия в Курскую область и Адыгею.
В настоящее время это единственная в Ростовской области конопляная ферма. Ранее в Волгоградской области появилось аналогичное предприятие.