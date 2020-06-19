Лопырева раскритиковала ФК «Сочи» за отказ перенести матч с «Ростовом»

Напомним, в ФК «Ростов» шесть игроков заболели коронавирусом, из-за чего вся команда ушла на карантин. Руководство «Сочи» отказалось переносить матч, поэтому он состоится в пятницу. Болельщики предполагают, что «Ростов» выведет игроков молодежного состава.
Лопырева назвала эту ситуацию недостойной и лишенной смысла. Она заявила, что произошел форс-мажор.
«Обеспечить себе победу у команды, которая просто не готова играть — не по-мужски. Все помнят, как „Сочи“ разрешили отменить игру, когда у нескольких игроков была ангина? Так где справедливость?», — написала модель.
Она заявила, что после таких глупых решений еще полгода можно не увидеть футбол.