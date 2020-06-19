rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лопырева раскритиковала ФК «Сочи» за отказ перенести матч с «Ростовом»

19 июня 2020, 13:18
Фото: @lopyrevavika
Модель Виктория Лопырева раскритиковала футбольный клуб «Сочи» из-за отказа перенести игру с «Ростовом», говорится в Instagram девушки.

Напомним, в ФК «Ростов» шесть игроков заболели коронавирусом, из-за чего вся команда ушла на карантин. Руководство «Сочи» отказалось переносить матч, поэтому он состоится в пятницу. Болельщики предполагают, что «Ростов» выведет игроков молодежного состава.

Лопырева назвала эту ситуацию недостойной и лишенной смысла. Она заявила, что произошел форс-мажор.

«Обеспечить себе победу у команды, которая просто не готова играть — не по-мужски. Все помнят, как „Сочи“ разрешили отменить игру, когда у нескольких игроков была ангина? Так где справедливость?», — написала модель.

Она заявила, что после таких глупых решений еще полгода можно не увидеть футбол.

Материалы по теме
Матч ФК «Ростов» в Сочи отменили из-за коронавируса у шестерых игроковФК «Сочи» объявил о готовности провести матч с «Ростовом», несмотря на коронавирусКарпин рассказал, как игроки ФК «Ростов» «подцепили» коронавирус
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28