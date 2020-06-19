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Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет, несмотря на коронавирус у игроков

19 июня 2020, 07:15
Фото: https://pixabay.com
Футбольный матч между командами «Ростов» и «Сочи» не будут отменять или переносить из-за заболевших коронавирусом спортсменов, сообщается в группе «Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

Клубы договорились о проведении игры 19 июня, начало намечено на 20.00 мск. Проход зрителей за час до стартового свистка.

Игра пройдет в рамках чемпионата России, хотя изначально она была на грани срыва. Дело в том, что шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом и команда ушла на карантин.

Главный тренер команды Валерий Карпин рассказал, что все сидят в номерах, даже в коридоры никто не выходит.

В РПЛ заявили, что допускают перенос матча с «Сочи» при согласии обеих команд. Но ФК «Сочи» отказался от переноса встречи, аргументируя загруженностью игрового календаря.

Футбольные фанаты предположили, что «Ростов» выведет на поле игроков молодежного состава.

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