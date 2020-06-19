Названы самые дешевые направления для внутреннего туризма

Так, в одни из самых дешевых авиабилетов оказались по направлению в Москву (от 850 руб.), где стоимость проживания в простой гостинице начинается от 1300 рублей в сутки, пишет RT.
По цене билета от 930 руб. можно прилететь в Астрахань, где трехзвездочных номер обойдется в 780 руб.
Недорого можно слетать в Волгоград (930 руб.) и Санкт-Петербург (1000 руб.), где стоимость проживания составляет 1000 и 1400 руб. соответственно.
Также есть возможность недорого посетить курортный город Минеральные Воды, перелет в который стоит около 1070 руб.