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Названы самые дешевые направления для внутреннего туризма

19 июня 2020, 10:34
Фото: pixabay.com
Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили наиболее бюджетные направления для путешествий по России в июле.

Так, в одни из самых дешевых авиабилетов оказались по направлению в Москву (от 850 руб.), где стоимость проживания в простой гостинице начинается от 1300 рублей в сутки, пишет RT.

По цене билета от 930 руб. можно прилететь в Астрахань, где трехзвездочных номер обойдется в 780 руб.

Недорого можно слетать в Волгоград (930 руб.) и Санкт-Петербург (1000 руб.), где стоимость проживания составляет 1000 и 1400 руб. соответственно.

Также есть возможность недорого посетить курортный город Минеральные Воды, перелет в который стоит около 1070 руб.

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