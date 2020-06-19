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По поправкам к Конституции проголосовали почти 12 тысяч граждан РФ

19 июня 2020, 10:18
Фото: flickr.com
Примерно 12 тысяч россиян уже выразили своё отношение к поправкам в Основной закон страны.

Об этом рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина, сообщает телеканал «360» 18 июня.

По её словам, свои голоса отдать смогли граждане, проживающие в труднодоступных и удалённых местах, а также сотрудники полярных станций и морских судов. Порядок проведения голосования предусматривает для данных категорий россиян возможность досрочного голосования - за 20 дней до основной даты. Такой датой для страны выбрано 1 июля. Её сделали выходным днём.

Для жителей Москвы и Нижегородской области голосование возможно в онлайн-режиме. Для возможности отдать голос в электронном виде необходимо подать заявку до 21 июня. Онлайн-голосование будет проходить с 25 по 30 июня.

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