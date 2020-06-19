По поправкам к Конституции проголосовали почти 12 тысяч граждан РФ

По её словам, свои голоса отдать смогли граждане, проживающие в труднодоступных и удалённых местах, а также сотрудники полярных станций и морских судов. Порядок проведения голосования предусматривает для данных категорий россиян возможность досрочного голосования - за 20 дней до основной даты. Такой датой для страны выбрано 1 июля. Её сделали выходным днём.