Против бывшего премьер-министра Ингушетии возбудили дело

Как выяснили следователи, аренда мясомолочного комплекса приносила бюджету региона 19 миллионов рублей в год. Бывший премьер-министр республики передал предприятие частной компании в 2017 году на срок 49 лет. Организация и сейчас использует его для получения прибыли. Его передача в аренду привела к недоимке в бюджете Ингушетии в объеме 37,5 миллионов рублей.