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Против бывшего премьер-министра Ингушетии возбудили дело

19 июня 2020, 10:22
Фото: flickr.com
Следственный комитет открыл дело в отношении экс-главы правительства Республики Ингушетия. Он подозревается в незаконной передаче в аренду мясомолочного предприятия, построенного на госсредства. В СК решение премьер-министра квалифицировали как превышение должностных полномочий, приведшее к тяжким последствиям.

Предприятие было создано в рамках федеральной программы развития республики, сообщает телеканал «360» 19 июня.

Как выяснили следователи, аренда мясомолочного комплекса приносила бюджету региона 19 миллионов рублей в год. Бывший премьер-министр республики передал предприятие частной компании в 2017 году на срок 49 лет. Организация и сейчас использует его для получения прибыли. Его передача в аренду привела к недоимке в бюджете Ингушетии в объеме 37,5 миллионов рублей.

Имя фигуранта дела в следственном комитете не называется. Однако известно, что в 2017 году пост премьер-министра занимал Руслан Гагиев.

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