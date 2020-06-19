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Ростовчане пожаловались на собак, которые разрывают кошек в центре города

19 июня 2020, 06:37
Фото: https://bg.rostov-gorod.ru
В центральной части Ростова-на-Дону появилась стая собак, которая бросается на людей и кошек, сообщается в сервисе «Благоустройство города».

Собаки появились в переулке Халтуринский, их численность постоянно растет. По словам автора публикации, они представляют опасность для людей.

«Голодные собаки бросаются на людей и разрывают кошек, что произошло на моих глазах. Необходимо незамедлительно принять меры, так как около 10 животных представляют реальную угрозу», — написал автор публикации.

Он добавил, что собаки живут в районе набережной.

Ранее водитель «ГАЗели» в Ростове протащил по дороге собаку на цепи. Ее удалось спасти очевидцам, остановившим транспорт.

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