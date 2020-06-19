Ростовчане пожаловались на собак, которые разрывают кошек в центре города

Собаки появились в переулке Халтуринский, их численность постоянно растет. По словам автора публикации, они представляют опасность для людей.
«Голодные собаки бросаются на людей и разрывают кошек, что произошло на моих глазах. Необходимо незамедлительно принять меры, так как около 10 животных представляют реальную угрозу», — написал автор публикации.
Он добавил, что собаки живут в районе набережной.
Ранее водитель «ГАЗели» в Ростове протащил по дороге собаку на цепи. Ее удалось спасти очевидцам, остановившим транспорт.