Второй этап приема заявок по инициативному бюджетированию стартует в Ростове

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области в июле прошлого года приняли закон «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области». За счет средств областного и местного бюджетов поддерживаются инициативы жителей, направленные на решение «местных» вопросов. Проекты отбирают на муниципальном и областном уровне.
В первый год реализации закона на конкурс для участия было направлено 376 проектов, финалистами стали 160 проектов.Заявки на участие в отборе проектов направляются администрациями городских округов и муниципальных районов в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Ростовской области.
Прием заявок открыт с 15 июля по 15 сентября.
«Приятно видеть, как из всех районов области приходят новости о реализации губернаторского проекта „Сделаем вместе!“ — в Гуково идет модернизация концертного зала детской школы искусств, в Волгодонске благоустраивается сквер „Юность“, в Чертково ведутся работы в „Аптекарском саду“ и многое многое другое. Напомню, что администрации городских округов и муниципальных районов уже начали формировать заявки на участие в следующем конкурсе. В этом году софинансирование инициативы на местах — средства граждан, бизнеса и местного бюджета — будет составлять не менее 5% от общей стоимости проекта», — прокомментировала председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.