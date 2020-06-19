Второй этап приема заявок по инициативному бюджетированию стартует в Ростове

«Приятно видеть, как из всех районов области приходят новости о реализации губернаторского проекта „Сделаем вместе!“ — в Гуково идет модернизация концертного зала детской школы искусств, в Волгодонске благоустраивается сквер „Юность“, в Чертково ведутся работы в „Аптекарском саду“ и многое многое другое. Напомню, что администрации городских округов и муниципальных районов уже начали формировать заявки на участие в следующем конкурсе. В этом году софинансирование инициативы на местах — средства граждан, бизнеса и местного бюджета — будет составлять не менее 5% от общей стоимости проекта», — прокомментировала председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.