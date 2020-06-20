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Больше 4 тыс заболевших коронавирусом выздоровели в Ростовской области

20 июня 2020, 09:02
Фото: pixabay.com
В Ростовской области коронавирус переболели 4018 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

Таким образом после инфекции выздоровели уже почти 48% заболевших. Всего в регионе был зарегистрирован 8381 случай инфицирования COVID-19. Только за последние сутки заболели 145 человек.

Умерли за все время 85 пациентов. Последними жертвами коронавируса в регионе стали четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 49 до 83 лет. У всех были сопутствующие заболевания. Трое мужчин поздно обратились за медицинской помощью.

В госпиталях находятся 702 заболевших коронавирусом. При этом к аппаратам ИВЛ подключены 45 пациентов.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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