Больше 4 тыс заболевших коронавирусом выздоровели в Ростовской области

Таким образом после инфекции выздоровели уже почти 48% заболевших. Всего в регионе был зарегистрирован 8381 случай инфицирования COVID-19. Только за последние сутки заболели 145 человек.
Умерли за все время 85 пациентов. Последними жертвами коронавируса в регионе стали четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 49 до 83 лет. У всех были сопутствующие заболевания. Трое мужчин поздно обратились за медицинской помощью.
В госпиталях находятся 702 заболевших коронавирусом. При этом к аппаратам ИВЛ подключены 45 пациентов.