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«Детей отправили на бойню»: Эксперт высказался о матче «Сочи» — «Ростов»

20 июня 2020, 09:52
Фото: pixabay
В ситуации с матчем между футбольными командами «Сочи» и «Ростов» на кон было поставлено здоровье детей, пишет издание «Новые известия» со ссылкой на слова эксперта Сергея Львова.

Напомним, шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом и команда ушла на карантин. Руководство клуба «Сочи» отказалось переносить встречу, поэтому «Ростов» вывел на матч 17-летних игроков.

В результате ростовчане проиграли со счетом 10:1. Эксперт заявил, что в физиологическом плане у футболистов «Сочи» было поразительное преимущество.

«Мальчики-десятиклассники еще не набрали взрослых показателей мышечной и костной массы. Последствия столкновения с противником могли быть самыми печальными», — считает эксперт.

Он добавил, что «детей вывели на бойню». По его мнению, взрослые дяди заигрались во взрослые игры, в которых здоровье детей стоит на последнем месте.

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