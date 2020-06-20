«Детей отправили на бойню»: Эксперт высказался о матче «Сочи» — «Ростов»

Напомним, шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом и команда ушла на карантин. Руководство клуба «Сочи» отказалось переносить встречу, поэтому «Ростов» вывел на матч 17-летних игроков.
В результате ростовчане проиграли со счетом 10:1. Эксперт заявил, что в физиологическом плане у футболистов «Сочи» было поразительное преимущество.
«Мальчики-десятиклассники еще не набрали взрослых показателей мышечной и костной массы. Последствия столкновения с противником могли быть самыми печальными», — считает эксперт.
Он добавил, что «детей вывели на бойню». По его мнению, взрослые дяди заигрались во взрослые игры, в которых здоровье детей стоит на последнем месте.