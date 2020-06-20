rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«До слез на глазах»: Карпин прокомментировал матч «Сочи» — «Ростов»

20 июня 2020, 17:47
Фото: fc-rostov.ru
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин выразил свои мысли по поводу ситуации с матчем против «Сочи», говорится на сайте ростовского клуба.

Напомним, шесть игроков ФК «Ростов» заболели коронавирусом, из-за чего команда оказалась на карантине. Руководство клуба «Сочи» не хотело переносить матч, поэтому «Ростов» выставил 17-летних футболистов на игру.

Ростовчане проиграли со счетом 10:1, однако множество футбольных фанатов их поддержало. Карпин рассказал, что ребята сделали все, что было в их силах.

«От кома в горле до слез на глазах. На поле был даже не дубль „Ростова“, а игроки из академии, они смогли собраться за день до матча», — заявил Карпин.

Материалы по теме
Карпин рассказал, как игроки ФК «Ростов» «подцепили» коронавирусГубернатор раскритиковал донское Минспорта из-за коронавируса в ФК «Ростов»Фанаты горячо встретили игроков ФК «Ростов» после поражения «Сочи»
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28