«До слез на глазах»: Карпин прокомментировал матч «Сочи» — «Ростов»

Напомним, шесть игроков ФК «Ростов» заболели коронавирусом, из-за чего команда оказалась на карантине. Руководство клуба «Сочи» не хотело переносить матч, поэтому «Ростов» выставил 17-летних футболистов на игру.
Ростовчане проиграли со счетом 10:1, однако множество футбольных фанатов их поддержало. Карпин рассказал, что ребята сделали все, что было в их силах.
«От кома в горле до слез на глазах. На поле был даже не дубль „Ростова“, а игроки из академии, они смогли собраться за день до матча», — заявил Карпин.