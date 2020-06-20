Двойное ЧП: кран опрокинулся под Ростовом при попытке достать из реки машину

«Такие работы должны делать профессионалы, люди специализирующиеся на таких делах. Но зачастую потребители не хотят платить профессионалам, ведь они дорого стоят. Вот и ищут дешевле, а в итоге это обходится всегда дороже», — прозвучало в комментариях.