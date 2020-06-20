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Двойное ЧП: кран опрокинулся под Ростовом при попытке достать из реки машину

20 июня 2020, 17:05
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области опрокинулся кран, когда доставал из реки автомобиль, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в станице Обливской, где в водоеме оказался легковой автомобиль. Местные жители обратились к крановщику, однако вытащить машину не удалось.

К реке пригнали кран, но во время работ он опрокинулся. Автор публикации разместил фото, показав последствия аварии.

«Такие работы должны делать профессионалы, люди специализирующиеся на таких делах. Но зачастую потребители не хотят платить профессионалам, ведь они дорого стоят. Вот и ищут дешевле, а в итоге это обходится всегда дороже», — прозвучало в комментариях.

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#Новости#Происшествия
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