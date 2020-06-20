Где логика? В Ростове открыли библиотеки и МФЦ, но до сих пор не пускают в парки

Гостиницы смогут принимать жителей других регионов, приехавших в Ростовскую область в командировку и спортсменов, участвующих в официальных соревнованиях. Кроме того, начнут работу физкультурно-спортивные организации – на открытых спортивных объектах, а также на закрытых – но при условии, что услуги они будут оказывать исходя из площади зала четыре квадратных метра на одного посетителя. Плавательные бассейны пока остаются закрытыми.