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Где логика? В Ростове открыли библиотеки и МФЦ, но до сих пор не пускают в парки

20 июня 2020, 13:46
Фото: donland.ru
С 22 июня в Ростовской области в полном объеме возобновят работу МФЦ, соответствующее постановление в субботу подписал глава региона Василий Голубев.

Кроме того, с понедельника станут доступны услуги государственных и муниципальных органах власти, учреждения дополнительного профессионального образования и профобучения.

Что будет работать?

Это не единственная сфера, которая возобновит работу с 22 июня. С указанной даты в области откроются непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных мееров, ярмарки выходного дня, сезонные и тематические.

Желающие смогут посетить библиотеку и даже обратиться к специалистам центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Фото: pixabay.com

Гостиницы смогут принимать жителей других регионов, приехавших в Ростовскую область в командировку и спортсменов, участвующих в официальных соревнованиях. Кроме того, начнут работу физкультурно-спортивные организации – на открытых спортивных объектах, а также на закрытых – но при условии, что услуги они будут оказывать исходя из площади зала четыре квадратных метра на одного посетителя. Плавательные бассейны пока остаются закрытыми.

Рано радуетесь

Все бы хорошо, но в перечисленном губернатором списке нет ни парков, ни пляжей. А на улице лето, ростовчане устали сидеть взаперти и хотят свободно передвигаться по городу и посещать места отдыха безо всяких ограничений.

Почему можно посещать МФЦ с вечными очередями, но нельзя погулять на свежем воздухе в парке - не ясно.Также не понятно, почему особо опасными для заражения считают пляжи на открытом воздухе.

Фото: RostovGazeta

Если и до этого ростовчане не слишком-то соблюдали запреты и все равно гуляли в парках, перелезая через ограждения, как они отреагируют на очередное снятие ограничений без открытия зеленых зон, не известно.

Закрытые же пляжи приводят к тому, что люди купаются в необорудованных для этого местах и, как следствие, гибнут. Только в мае в области утонули три человека.

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