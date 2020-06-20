Где логика? В Ростове открыли библиотеки и МФЦ, но до сих пор не пускают в парки

Кроме того, с понедельника станут доступны услуги государственных и муниципальных органах власти, учреждения дополнительного профессионального образования и профобучения.
Что будет работать?
Это не единственная сфера, которая возобновит работу с 22 июня. С указанной даты в области откроются непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных мееров, ярмарки выходного дня, сезонные и тематические.
Желающие смогут посетить библиотеку и даже обратиться к специалистам центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Гостиницы смогут принимать жителей других регионов, приехавших в Ростовскую область в командировку и спортсменов, участвующих в официальных соревнованиях. Кроме того, начнут работу физкультурно-спортивные организации – на открытых спортивных объектах, а также на закрытых – но при условии, что услуги они будут оказывать исходя из площади зала четыре квадратных метра на одного посетителя. Плавательные бассейны пока остаются закрытыми.
Рано радуетесь
Все бы хорошо, но в перечисленном губернатором списке нет ни парков, ни пляжей. А на улице лето, ростовчане устали сидеть взаперти и хотят свободно передвигаться по городу и посещать места отдыха безо всяких ограничений.
Почему можно посещать МФЦ с вечными очередями, но нельзя погулять на свежем воздухе в парке - не ясно.Также не понятно, почему особо опасными для заражения считают пляжи на открытом воздухе.
Если и до этого ростовчане не слишком-то соблюдали запреты и все равно гуляли в парках, перелезая через ограждения, как они отреагируют на очередное снятие ограничений без открытия зеленых зон, не известно.
Закрытые же пляжи приводят к тому, что люди купаются в необорудованных для этого местах и, как следствие, гибнут. Только в мае в области утонули три человека.