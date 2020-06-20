Коэффициент распространения коронавируса опять вырос в Ростовской области

В субботу коэффициент распространения коронавируса достиг значения в 0,89, тогда как днем ранее он равнялся 0,87. Кроме того, увеличился и показатель заболеваемости со 196 в пятницу до 199,5 случая на 100 тысяч населения в субботу.
Всего на 20 июня в Ростовской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 8381 человека, только за последние сутки выявили 145 новых случаев. С начала пандемии от коронавируса умерли 85 жителей области, из них пятеро за последние сутки. Удалось вылечить 4018 человек.