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Коэффициент распространения коронавируса опять вырос в Ростовской области

20 июня 2020, 11:31
Фото: pixabay.com
По состоянию на 20 июня в Ростовской области увеличился коэффициент распространения коронавирусной инфекции, сообщили в региональном правительстве.

В субботу коэффициент распространения коронавируса достиг значения в 0,89, тогда как днем ранее он равнялся 0,87. Кроме того, увеличился и показатель заболеваемости со 196 в пятницу до 199,5 случая на 100 тысяч населения в субботу.

Всего на 20 июня в Ростовской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 8381 человека, только за последние сутки выявили 145 новых случаев. С начала пандемии от коронавируса умерли 85 жителей области, из них пятеро за последние сутки. Удалось вылечить 4018 человек.

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