Мошеннику пришлось 16 раз позвонить ростовчанке, чтобы ее обмануть

Жительница Семикаракорского района обратилась в полицию и рассказала, что ей настойчиво звонили на телефон. На 16-й раз она подняла трубку, звонивший представился сотрудником банка.
«Мужчина рассказал, что по карте потерпевшей якобы происходят сомнительные операции. Он попросил секретный код из смс, чтобы их остановить», — сказано в сообщении.
Женщина назвала необходимые данные и осталась без денег. Со счета списали крупную сумму.
По данному факту завели уголовное дело, сейчас идет розыск подозреваемого.