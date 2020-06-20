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Мошеннику пришлось 16 раз позвонить ростовчанке, чтобы ее обмануть

20 июня 2020, 10:45
Фото: pixabay
Жительница Ростовской области перевела крупную сумму денег настойчивому мошеннику, сообщили в региональном УМВД.

Жительница Семикаракорского района обратилась в полицию и рассказала, что ей настойчиво звонили на телефон. На 16-й раз она подняла трубку, звонивший представился сотрудником банка.

«Мужчина рассказал, что по карте потерпевшей якобы происходят сомнительные операции. Он попросил секретный код из смс, чтобы их остановить», — сказано в сообщении.

Женщина назвала необходимые данные и осталась без денег. Со счета списали крупную сумму.

По данному факту завели уголовное дело, сейчас идет розыск подозреваемого.

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#Новости#Происшествия
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