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Ростовчане нашли способ сделать жителей менее агрессивными

20 июня 2020, 09:34
Фото: https://pixabay.com
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города внести поправки в закон о тишине, чтобы сделать местных жителей менее агрессивными, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор публикации попросил изменить законодательство и подвел под это целую научную базу. По его словам, здоровый режим сна возможен только, если человек засыпает в 22.00.

«Любое смещение ведет к катастрофическому снижению серотонина в организме. Из-за этого появляется хроническая усталость, повышенная тревожность, раздражительность, депрессия», — сказано в сообщении.

Сейчас закон предполагает соблюдение тишины с 23.00 до 07.00. По мнению ростовчанина, этого недостаточно для восстановления серотонина.

«Из-за этого наше общество чрезмерно агрессивно, недружелюбно. Нужно, чтобы люди соблюдали тишину с 22.00 до 08.00, а в выходные с 21.00 до 10.00», — говорится в тексте обращения.

На момент субботы обращение поддержали семь человек.

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#Новости#Общество
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