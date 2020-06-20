Ростовчане нашли способ сделать жителей менее агрессивными

Автор публикации попросил изменить законодательство и подвел под это целую научную базу. По его словам, здоровый режим сна возможен только, если человек засыпает в 22.00.
«Любое смещение ведет к катастрофическому снижению серотонина в организме. Из-за этого появляется хроническая усталость, повышенная тревожность, раздражительность, депрессия», — сказано в сообщении.
Сейчас закон предполагает соблюдение тишины с 23.00 до 07.00. По мнению ростовчанина, этого недостаточно для восстановления серотонина.
«Из-за этого наше общество чрезмерно агрессивно, недружелюбно. Нужно, чтобы люди соблюдали тишину с 22.00 до 08.00, а в выходные с 21.00 до 10.00», — говорится в тексте обращения.
На момент субботы обращение поддержали семь человек.