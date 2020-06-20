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Ростовчане попросили сделать спортплощадки на улице Золотистой

20 июня 2020, 10:06
Фото: https://pixabay.com
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города сделать детские и спортплощадки на улице Золотистой, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Проблемы существуют у жителей садового товарищества «Виноградарь». Здесь нет площадок для детей и специальных зон для занятий спортом.

По словам местных жителей, вдоль городского леса по улице Золотистая есть территория, где могут расположиться площадки. Они попросили содействия в этом вопросе.

«В товариществе насчитывается около 2,5 тысячи жителей, в прилегающих садоводствах еще около 6 тысяч человек. Большинство проживающих здесь семей имеют малолетних детей и детей-подростков», — написал автор публикации.

На момент субботы обращение поддержали 135 человек.

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