Ростовчане попросили сделать спортплощадки на улице Золотистой

Проблемы существуют у жителей садового товарищества «Виноградарь». Здесь нет площадок для детей и специальных зон для занятий спортом.
По словам местных жителей, вдоль городского леса по улице Золотистая есть территория, где могут расположиться площадки. Они попросили содействия в этом вопросе.
«В товариществе насчитывается около 2,5 тысячи жителей, в прилегающих садоводствах еще около 6 тысяч человек. Большинство проживающих здесь семей имеют малолетних детей и детей-подростков», — написал автор публикации.
На момент субботы обращение поддержали 135 человек.