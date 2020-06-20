Стало известно об открытии гостиниц и спортзалов в Ростовской области

Стало известно об отмене очередных ограничений, связанных с коронавирусом. Новые смягчения вступят в силу с понедельника.
Гостиницам разрешат принимать людей, приехавших в командировку. Также смогут заселиться участники спортивных соревнований.
Открыться смогут и спортивные залы, однако на одного посетителя должно приходиться четыре квадратных метра минимум. Бассейны пока работать не будут.
С этого периода также заработают непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров. Возобновят работу ярмарки, библиотеки и центры психолого-педагогической.
Масочный режим все еще будет действовать.