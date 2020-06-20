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Стало известно об открытии гостиниц и спортзалов в Ростовской области

20 июня 2020, 15:35
Фото: pixabay
Гостиницы и спортивные залы частично возобновят работу в понедельник в Ростовской области, заявил губернатор Василий Голубев.

Стало известно об отмене очередных ограничений, связанных с коронавирусом. Новые смягчения вступят в силу с понедельника.

Гостиницам разрешат принимать людей, приехавших в командировку. Также смогут заселиться участники спортивных соревнований.

Открыться смогут и спортивные залы, однако на одного посетителя должно приходиться четыре квадратных метра минимум. Бассейны пока работать не будут.

С этого периода также заработают непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров. Возобновят работу ярмарки, библиотеки и центры психолого-педагогической.

Масочный режим все еще будет действовать.

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