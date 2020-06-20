Ставропольцы смогут проголосовать по поправкам из дома, во дворе или со стана в поле

Глава Ставропольского края считает, что местные жители должны голосовать в безопасных условиях. Коронавирус COVID-19 не должен угрожать здоровью населения. Ежедневно почти 600 операторов звонят жителям Ставрополья старше 60 лет, сообщает «Победа26». Они интересуются, как те планируют голосовать — дома или на участке. Пенсионерам рассказывают о преимуществах голосования из дома. Так риски заразиться сводятся к минимуму. В этой работе членам общественного корпуса «Волонтеры Конституции» оказывают помощь добровольцы акции взаимопомощи #МыВместе.