Ставропольцы смогут проголосовать по поправкам из дома, во дворе или со стана в поле

Глава Ставропольского края считает, что местные жители должны голосовать в безопасных условиях. Коронавирус COVID-19 не должен угрожать здоровью населения. Ежедневно почти 600 операторов звонят жителям Ставрополья старше 60 лет, сообщает «Победа26». Они интересуются, как те планируют голосовать — дома или на участке. Пенсионерам рассказывают о преимуществах голосования из дома. Так риски заразиться сводятся к минимуму. В этой работе членам общественного корпуса «Волонтеры Конституции» оказывают помощь добровольцы акции взаимопомощи #МыВместе.
По словам Владимирова, в Ставропольском крае живет свыше 650 000 лиц старше 60 лет. При этом более 75% опрошенных данной возрастной группы согласились голосовать у себя дома. В отдельных районах этот показатель достиг почти 100%.
Местные жители смогут отдать свой голос прямо во дворах домов и на других общественных территориях в городах и поселках. «Для участия в голосовании достаточно выйти во двор и не забыть паспорт. На месте каждый участник голосования получит маску, перчатки и возможность продезинфицировать руки», — заявил глава краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.
На данный момент Ставрополье активно готовится к уборочной страде. Поэтому администрация региона решила организовать выездные участковые комиссии. Таким образом, находящиеся в поле люди тоже смогут проголосовать. По имеющимся сведениям, участвовать в голосовании новым способом согласились 27 000 фермеров и сотрудников сельскохозяйственных предприятий.
Накануне губернатор Ставропольского края лично прибыл на избирательные участки. Чиновник сказал, что они полностью готовы к работе в условиях эпидемии.