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Ставропольцы смогут проголосовать по поправкам из дома, во дворе или со стана в поле

20 июня 2020, 08:49
В Ставропольском крае идет масштабная работа по обеспечению безопасности при голосовании по изменению Конституции. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров во время Прямой линии.

Глава Ставропольского края считает, что местные жители должны голосовать в безопасных условиях. Коронавирус COVID-19 не должен угрожать здоровью населения. Ежедневно почти 600 операторов звонят жителям Ставрополья старше 60 лет, сообщает «Победа26». Они интересуются, как те планируют голосовать — дома или на участке. Пенсионерам рассказывают о преимуществах голосования из дома. Так риски заразиться сводятся к минимуму. В этой работе членам общественного корпуса «Волонтеры Конституции» оказывают помощь добровольцы акции взаимопомощи #МыВместе.

По словам Владимирова, в Ставропольском крае живет свыше 650 000 лиц старше 60 лет. При этом более 75% опрошенных данной возрастной группы согласились голосовать у себя дома. В отдельных районах этот показатель достиг почти 100%.

Местные жители смогут отдать свой голос прямо во дворах домов и на других общественных территориях в городах и поселках. «Для участия в голосовании достаточно выйти во двор и не забыть паспорт. На месте каждый участник голосования получит маску, перчатки и возможность продезинфицировать руки», — заявил глава краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

На данный момент Ставрополье активно готовится к уборочной страде. Поэтому администрация региона решила организовать выездные участковые комиссии. Таким образом, находящиеся в поле люди тоже смогут проголосовать. По имеющимся сведениям, участвовать в голосовании новым способом согласились 27 000 фермеров и сотрудников сельскохозяйственных предприятий.

Накануне губернатор Ставропольского края лично прибыл на избирательные участки. Чиновник сказал, что они полностью готовы к работе в условиях эпидемии.

#Новости#Общество#Видео
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