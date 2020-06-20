Владельцы «Европлана» отказывают в лизинге кавказцам

Решение «Европлана» как минимум выглядит странным, так как в 2015 году компанию приобрели Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев (позже Шишханов перестал быть владельцем компании) - этнические ингуши. Им безусловно должно быть известно, что для многих мужчин Северного Кавказа автомобиль премиум класса – это вопрос престижа. Однако, в компании твердо подчеркивают, что их автомобилями можно пользоваться везде, включая заграницу, кроме Северо-Кавказского региона.