Владельцы «Европлана» отказывают в лизинге кавказцам

Из заявления неясным остаётся, какая именно территория здесь подразумевается. Так как субъекта Северный Кавказ в стране нет. Есть Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея. Территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовская область тоже считаются условным Северным Кавказом, пишут “Новые Известия”.
Решение «Европлана» как минимум выглядит странным, так как в 2015 году компанию приобрели Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев (позже Шишханов перестал быть владельцем компании) - этнические ингуши. Им безусловно должно быть известно, что для многих мужчин Северного Кавказа автомобиль премиум класса – это вопрос престижа. Однако, в компании твердо подчеркивают, что их автомобилями можно пользоваться везде, включая заграницу, кроме Северо-Кавказского региона.
Заявление «Европлана» уже вызвало ряд недовольств. Многие называют это дискриминацией. Подобная ситуация может привести к противоречиям, которые в свою очередь могут закончиться конфликтами с компанией. Однако автоэксперты встали на сторону «Европлана», объясняя такую политику компании высокой аварийностью аварийность на дорогах в Северо-Кавказском федеральном округе.
Другие автоэксперты высказали мнение, что причиной этого запрета может быть высокий уровень хищения автомобилей премиум класса в этих регионах.
Кстати, согласно недавним исследованиям, за прошлый год СКФО действительно был признан аварийноопасным регионом в стране. В частности, Чечня и Ингушетия суммарно получили оценку аварийности в 75,1 балл.
Так что в данном случае, компания, в первую очередь преследует свои интересы. Действия коммерсантов весьма ярко показывают уровень отношения к правоохранительной и судебной системе России, которая не в силах защитить интересы собственников на значительных территориях, как бы они там ни назывались.
АО ЛК «Европлан» на 100% принадлежит ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Бывший владелец «Европлана» - Микаил Шишханов.