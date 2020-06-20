Владимир Жириновский призвал аннулировать результат игры «Ростова» с «Сочи»

Напомним, что основной состав «Ростова» не смог приехать на игру из-за коронавируса у шестерых фтболистов. При этом в РПЛ допустили перенос матча при согласии обеих команд, но ФК «Сочи» занял принципиальную позицию. Клуб предложил «Ростову», чтобы на поле вышли игроки с отрицательными анализами на коронавирус. Однако весь основной состав находится на картине по требованию Роспотребнадзора.