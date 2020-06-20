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Posted 20 июня 2020, 19:47

Published 20 июня 2020, 19:47

Modified 1 октября, 13:50

Updated 1 октября, 13:50

Владимир Жириновский призвал аннулировать результат игры «Ростова» с «Сочи»

20 июня 2020, 19:47
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с призывом отменить итог игры 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов», которая состоялась в пятницу, 19 июня, сообщает специализированный портал metaratings.ru.

Напомним, что основной состав «Ростова» не смог приехать на игру из-за коронавируса у шестерых фтболистов. При этом в РПЛ допустили перенос матча при согласии обеих команд, но ФК «Сочи» занял принципиальную позицию. Клуб предложил «Ростову», чтобы на поле вышли игроки с отрицательными анализами на коронавирус. Однако весь основной состав находится на картине по требованию Роспотребнадзора.

В итоге с сочинцами сразились воспитанники футбольной академии 16-19 лет. Игра завершилась с разгромным счетом 10:1.

Жириновский отметил, что это был не матч, а издевательство. «Эпидемия — это форс-мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи», — цитирует интернет-издание политика.

Он также предложил провести повторный матч, когда основной состав «Ростова» сможет играть, а итоги прошедшей встречи аннулировать.

Ранее жены Карпина, Песькова и других игроков «Ростова» поздравили «Сочи» неприличным жестом.

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