Владимир Жириновский призвал аннулировать результат игры «Ростова» с «Сочи»

Posted 20 июня 2020, 19:47
Published 20 июня 2020, 19:47
Modified 1 октября, 13:50
Updated 1 октября, 13:50
Напомним, что основной состав «Ростова» не смог приехать на игру из-за коронавируса у шестерых фтболистов. При этом в РПЛ допустили перенос матча при согласии обеих команд, но ФК «Сочи» занял принципиальную позицию. Клуб предложил «Ростову», чтобы на поле вышли игроки с отрицательными анализами на коронавирус. Однако весь основной состав находится на картине по требованию Роспотребнадзора.
В итоге с сочинцами сразились воспитанники футбольной академии 16-19 лет. Игра завершилась с разгромным счетом 10:1.
Жириновский отметил, что это был не матч, а издевательство. «Эпидемия — это форс-мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи», — цитирует интернет-издание политика.
Он также предложил провести повторный матч, когда основной состав «Ростова» сможет играть, а итоги прошедшей встречи аннулировать.