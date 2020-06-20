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Власти Ростова намерены вернуть троллейбусы во все районы города

20 июня 2020, 16:10
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону планируется во всех районах города вернуть троллейбусные маршруты, проинформировали в городской администрации.

Сейчас в городе на линии выпускают 66 троллейбусов, которые курсируют по 9 маршрутам. Контактная сеть превышает 120 километров.

В субботу пустили первый троллейбус по обновленному маршруту № 7. На нем в качестве пассажира проехал глава мэрии Алексей Логвиненко.

Маршрут существовал с 1963 по 1998 годы, однако его отменили из-за выхода из строя участков контактной сети. После этого курсировал автобус № 5.

«Губеранатор поставил задачу возродить данный вид транспорта и оказал финансовую помощь. Теперь есть возможность купить 20 троллейбусов общей стоимостью 428 миллионов рублей», — заявил Логвиненко.

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