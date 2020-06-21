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Мертвым нашли ростовчанина, разыскиваемого за убийство отца и нападение на мать

21 июня 2020, 11:09
Фото: sledcom.ru
В Ростовской области нашли тело 24-летнего Сергея Сидорова, объявленного в розыск за убийство отца и ранение матери, сообщили в региональном СУ СК.

16 июня 2020 года фигурант в ходе ссоры нанес множественные ножевые ранения своему отцу 1959 года рождения, который от полученных ран умер на месте преступления. Кроме того, парень порезал свою мать 1974 года рождения, но та выжила и находится в больнице. Убийство произошло в доме семьи на на улице 3-я Турнирная в Ростове, после чего молодой человек сбежал.

В субботу тело подозреваемого без признаков криминальной смерти нашли в Мясниковском районе в воде балки Калмыцкой в хуторе Ленинаван. По предварительным данным, убийца утонул.

Следствие проводит поверку с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, также рассматривают версию самоубийства. Проведут судебно-медицинскую и посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

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#Новости#Происшествия
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