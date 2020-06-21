Мертвым нашли ростовчанина, разыскиваемого за убийство отца и нападение на мать

16 июня 2020 года фигурант в ходе ссоры нанес множественные ножевые ранения своему отцу 1959 года рождения, который от полученных ран умер на месте преступления. Кроме того, парень порезал свою мать 1974 года рождения, но та выжила и находится в больнице. Убийство произошло в доме семьи на на улице 3-я Турнирная в Ростове, после чего молодой человек сбежал.