На матч с «Арсеналом» выйдет основной состав ФК «Ростов»

Из-за выявленного коронавируса в матче с ФК Сочи» 19 июня за «Ростов» играл молодежный состав клуба. Встреча закончилась поражением ростовчан со счетом 10:1, что вызвало массу негатива в сторону сочинцев, которые отказались переносить матч. Но, как прокомментировал ситуацию владелец и президент сочинской команды Борис Ротенберг, молодежка «Ростова» получила бесценный опыт.