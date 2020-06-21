На матч с «Арсеналом» выйдет основной состав ФК «Ростов»

За день до игры закончится двухнедельный карантин, на который команда ушла из-за выявленного у нескольких игроков коронавируса.
Срок карантина отсчитывают о даты выявления симптомов у «нулевого» заразившегося, им в «Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян. Для ростовской команды отсчет карантина начался 13 июня, значит, 27-го они смогут выйти на поле основным составом.
Из-за выявленного коронавируса в матче с ФК Сочи» 19 июня за «Ростов» играл молодежный состав клуба. Встреча закончилась поражением ростовчан со счетом 10:1, что вызвало массу негатива в сторону сочинцев, которые отказались переносить матч. Но, как прокомментировал ситуацию владелец и президент сочинской команды Борис Ротенберг, молодежка «Ростова» получила бесценный опыт.