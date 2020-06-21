Пять лет исполнилось кинологической службе при УМВД в Шахтах

Служебных собак обучают по трем направлениям: поисковом, следовом и конвойном, в Шахтах коллектив кинологического подразделения состоит из шести человек и 15 питомцев различной породы. Четыре из них работают на поиск взрывчатых веществ и устройств, оружия и боеприпасов, две собаки специализируются на поиске наркотиков, а еще две работают по розыску лиц. Остальные задействованы в несении службы по охране общественного порядка.
Подготовка похожа на подготовку полицейских, у служебных собак есть своя «строевая подготовка», кроссы и полоса препятствий. В ходе обучения инструктор принимает решение, по какой специальности питомец будет работать дальше. Кинологи с собаками ежедневно выезжают на места происшествий, участвуют в охране общественного порядка и общественной безопасности, оперативно-розыскных мероприятиях.
После обучения пес должен знать основные команды и понимать, как себя вести в разных ситуациях. После этого собака становится настоящим полноправным напарником для своего инструктора.
«Профессионализм полицейских-кинологов высоко оценивается руководством городского управления. За добросовестное выполнение своих обязанностей сотрудники неоднократно были отмечены ведомственными наградами и правами руководства ЦКС ГУ МВД России по Ростовской области», — сказано в сообщении ведомства.