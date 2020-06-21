Пять лет исполнилось кинологической службе при УМВД в Шахтах

Служебных собак обучают по трем направлениям: поисковом, следовом и конвойном, в Шахтах коллектив кинологического подразделения состоит из шести человек и 15 питомцев различной породы. Четыре из них работают на поиск взрывчатых веществ и устройств, оружия и боеприпасов, две собаки специализируются на поиске наркотиков, а еще две работают по розыску лиц. Остальные задействованы в несении службы по охране общественного порядка.