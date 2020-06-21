Работник автомойки под Ростовом угнал авто клиента и поехал в магазин за алкоголем

В полицию обратился владелец автомобиля, который вернулся за машиной и не обнаружил ее на месте.
Благодаря ориентировке угонщика задержали довольно быстро. Им оказался неоднократно судимый 30-летний сотрудник автомойки, котрого задержали за рулем угнанного автомобиля в не трезвом состоянии. Как выяснила полиция, фигурант угнал автомобиль клиента для поездки в магазин, купил алкоголь, выпил и поехал дальше по своим делам.
«В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — сказано в сообщении полиции.