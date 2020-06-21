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Работник автомойки под Ростовом угнал авто клиента и поехал в магазин за алкоголем

21 июня 2020, 13:20
Фото: pixabay.com
В Сальском районе сотрудник автомойки угнал автомобиль ГАЗ–31105, принадлежащий одному из клиентов, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В полицию обратился владелец автомобиля, который вернулся за машиной и не обнаружил ее на месте.

Благодаря ориентировке угонщика задержали довольно быстро. Им оказался неоднократно судимый 30-летний сотрудник автомойки, котрого задержали за рулем угнанного автомобиля в не трезвом состоянии. Как выяснила полиция, фигурант угнал автомобиль клиента для поездки в магазин, купил алкоголь, выпил и поехал дальше по своим делам.

«В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — сказано в сообщении полиции.

Ранее в Ростове двое подростков за ночь угнали шесть автомобилей.

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#Новости#Происшествия
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