Работник автомойки под Ростовом угнал авто клиента и поехал в магазин за алкоголем

Благодаря ориентировке угонщика задержали довольно быстро. Им оказался неоднократно судимый 30-летний сотрудник автомойки, котрого задержали за рулем угнанного автомобиля в не трезвом состоянии. Как выяснила полиция, фигурант угнал автомобиль клиента для поездки в магазин, купил алкоголь, выпил и поехал дальше по своим делам.