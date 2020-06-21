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Ростовчане придумали, как попасть в закрытые парки во время режима изоляции

21 июня 2020, 16:46
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону выходят на прогулку в парки, хотя это запрещено, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

В одном из парков горожане нашли лазейку в заборе и пробираются через нее. Они приходят гулять целыми семьями.

«Вход в парк по размеру, если не пролез в щель, то и в парке делать тебе нечего», — пошутили в комментариях пользователи.

Другие заявили, что парки уже можно открывать. Некоторые написали, что сейчас скверы и парки приоткрыты.

«В парке Горького уже недели две много людей гуляет. Там патрули ходят постоянно и останавливают только людей без масок, а так если ты в маске — то патруль пройдет просто мимо», — сообщил один из пользователей.

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