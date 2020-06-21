Ростовчане придумали, как попасть в закрытые парки во время режима изоляции

В одном из парков горожане нашли лазейку в заборе и пробираются через нее. Они приходят гулять целыми семьями.
«Вход в парк по размеру, если не пролез в щель, то и в парке делать тебе нечего», — пошутили в комментариях пользователи.
Другие заявили, что парки уже можно открывать. Некоторые написали, что сейчас скверы и парки приоткрыты.
«В парке Горького уже недели две много людей гуляет. Там патрули ходят постоянно и останавливают только людей без масок, а так если ты в маске — то патруль пройдет просто мимо», — сообщил один из пользователей.