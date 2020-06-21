Школьник закидывает бутылками жителей Ростова из окна

На проспекте Космонавтов подросток в течение двух дней бросал на тротуар стеклянные бутылки. Автор публикации разместил фото дома, где живет несовершеннолетний.
«Недоросль второй день подряд с довольным лицом кидает с балкона стеклянные банки и бутылки. Может родители узнают своего героя?», — говорится в подписи к снимку.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок несовершеннолетнего. «На меня тоже чуть не упало. Думала случайно, оказалось, что надо было идти в эту квартиру, и пообщаться с родителями», — заявила одна из местных жительниц.
«А его не могли закрыть и уйти. Может он один? Мама в загуле. Может он голодный и кушать хочет. Это не сюда надо писать, а в полицию бежать и срочно», — прозвучало в комментариях.