Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней с градом

«В период с 16.30-19.00 мск и до конца суток 21 июня, а также в течение суток 22 июня 2020 года местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений», — сказано в сообщении.
В указанные дни в области ожидаются сильные ливни с грозами и градом, ветер усилится до 20-23 метров в секунду. Жителей области просят не выходить на улицу вез веских причин и закрепить плохо закрепленные предметы.
Ранее жителей области предупредили о чрезвычайной пожароопасности, которая сохранится до конца текущей недели.