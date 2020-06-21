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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней с градом

21 июня 2020, 13:56
Фото: pixabay.com
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на 21 и 22 июня из-за сильных ливней с градом и грозой, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В период с 16.30-19.00 мск и до конца суток 21 июня, а также в течение суток 22 июня 2020 года местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений», — сказано в сообщении.

В указанные дни в области ожидаются сильные ливни с грозами и градом, ветер усилится до 20-23 метров в секунду. Жителей области просят не выходить на улицу вез веских причин и закрепить плохо закрепленные предметы.

Ранее жителей области предупредили о чрезвычайной пожароопасности, которая сохранится до конца текущей недели.

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