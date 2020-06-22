Биолог рассказал, выживет ли в Ростове улетевший попугай

«Тут без вариантов, наверное попугай сбежал от кого-то. Летом он вполне долго сможет прожить. Попугаи — это очень умные птицы, у них должно хватить ума приспособиться. Но понятно, что осенью и зимой не вариант так дальше жить», — отметил биолог. Он отметил, что сложно сказать, сколько проживет такой попугай на улице. «Волнистые попугайчики, например, могут прибиться к стае воробьев и жить достаточно долго. Опять же, все упирается в то, что начнется зима», — добавил эксперт.