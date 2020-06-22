Биолог рассказал, выживет ли в Ростове улетевший попугай

Пользователь в соцсетях рассказал, что заметил птицу на Рабочей площади в воскресенье. «Климат в Ростове меняется, возвращаются обратно попугаи», — написал он. В комментариях уточнили, что это краснохвостый жако, который стоит от 50 до 80 тысяч. «Этот попугай вылетел из зоомагазина ул. Стачки, 24. Работники зоомагазина просят вернуть птицу за вознаграждение», — отметила в комментариях другой пользователь.
«Тут без вариантов, наверное попугай сбежал от кого-то. Летом он вполне долго сможет прожить. Попугаи — это очень умные птицы, у них должно хватить ума приспособиться. Но понятно, что осенью и зимой не вариант так дальше жить», — отметил биолог. Он отметил, что сложно сказать, сколько проживет такой попугай на улице. «Волнистые попугайчики, например, могут прибиться к стае воробьев и жить достаточно долго. Опять же, все упирается в то, что начнется зима», — добавил эксперт.
По его словам, у попугая есть одна особенность: он содержался в неволе, поэтому доверяет людям. «Вопрос в том, столкнется он с хорошими людьми или плохими. Если человек приманит попугая и завоюет доверие, то сможет оставить себе. Если птица раньше дружила с кошечками и собачками, то понятно, что с бродячими собаками у нее не получится сдружиться», — сообщил Тихонов.
Эксперт рассказал, что диета попугая на улице не будет способствовать его долголетию. «Но протянуть до осени он, в принципе, сможет. Попугаи растительноядные (в природе питаются семенами, различными плодами), поэтому эта птица сможет найти пищу рядом с рынками — среди прокисших овощей и фруктов», — уточнил Тихонов.
Тихонов рассказал, что попугаи очень умные и интересные птицы. «Могут выполнять достаточно трудные действия, хорошо ориентируются в изменяющихся условиях, строят сложные для себя логические цепочки. Способны на достаточно сложные обобщения. Поэтому если эта птица вобьет себе что-то в голову, то изменить ее мнение может быть достаточно тяжело. Содержать ее, конечно, труднее, чем кошечку или собачку», — заключил биолог.