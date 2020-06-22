Число тяжелых пациентов под ИВЛ резко сократилось за сутки в Ростовской области

При этом днем ранее под аппаратами ИВЛ в регионе находились 49 пациентов. Число госпитализированных граждан с коронавирусом также сократилось на 10 человек и составило на 22 июня 702 пациента.
Напомним, что от инфекции в Ростовской области умерли 90 человек в возрасте от 12 до 92 лет. У большинства из этих пациентов имелись хронические заболевания, многие поздно обратились за медицинской помощью.
Ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила, что после ИВЛ к жизни удается вернуть только 13-15% пациентов.