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Число тяжелых пациентов под ИВЛ резко сократилось за сутки в Ростовской области

22 июня 2020, 09:01
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в тяжелом состоянии под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 39 пациентов с коронавирусом, сообщили в региональном пресс-центре по информированию граждан по ситуации с коронавирусной инфекцией.

При этом днем ранее под аппаратами ИВЛ в регионе находились 49 пациентов. Число госпитализированных граждан с коронавирусом также сократилось на 10 человек и составило на 22 июня 702 пациента.

Напомним, что от инфекции в Ростовской области умерли 90 человек в возрасте от 12 до 92 лет. У большинства из этих пациентов имелись хронические заболевания, многие поздно обратились за медицинской помощью.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила, что после ИВЛ к жизни удается вернуть только 13-15% пациентов.

Всего в регионе заболели коронавирусом 8675 человек. Из них вылечились 4198 пациентов.

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