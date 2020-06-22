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Главрыбвод выпустил в реку Дон краснокнижную белугу

22 июня 2020, 09:07
Фото: pixabay.com
Донской осетровый завод (ДОЗ), являющийся филиалом ФБГУ «Главрыбвод», первый раз за 12 лет выпустил в Дон мальков краснокнижной породы рыб — белуги. Они были выращены на ДОЗ.

Выпуск произошел утром 19 июня в Семикаракорском районе Ростовской области. В этом значимом мероприятии участвовали сотрудники Министерства сельского хозяйства региона, Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО», а также Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Всего было выпущено примерно 70 тысяч мальков белуги весом до 3 граммов. Они являются потомством первой партии осетровой породы рыб, которую завезли на завод в 2001 году. Выращивание является достаточно трудозатратным и финансовоемким процессом. До полового созревания белуги в естественных условиях проходит 18-20 лет.

ДОЗ работает с 2001 года. За первые семь лет деятельности предприятия в Дон было запущено свыше трёх миллионов особей рыб, выращенных в период нереста. Затем производители белуги попадаться в улове перестали. Поэтому 12 лет выпуска этой породы рыб не было.

Завод в прошлом году подвергся крупной реструктуризации благодаря инновационной системе менеджмента, применяемой ФГБУ «Главрыбвод». Это стало причиной роста числа рыбных хозяйств для искусственного воспроизводства и объемов выпуска.

Директор ДОЗ Юрий Лыскин отметил, что за этот период произошло значительное улучшение снабжения завода. Кроме этого, специалисты изменили рассадку рыб и внедрили новые методы кормления. Всё это привело к росту количества и качества мальков.

Отмечается, что в 2020 году ДОЗ предпринял ряд шагов для повышения эффективности нереста и увеличения объёмов выпуска. Это было предусмотрено госзаданием.

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