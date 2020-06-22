Главрыбвод выпустил в реку Дон краснокнижную белугу

Выпуск произошел утром 19 июня в Семикаракорском районе Ростовской области. В этом значимом мероприятии участвовали сотрудники Министерства сельского хозяйства региона, Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО», а также Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Всего было выпущено примерно 70 тысяч мальков белуги весом до 3 граммов. Они являются потомством первой партии осетровой породы рыб, которую завезли на завод в 2001 году. Выращивание является достаточно трудозатратным и финансовоемким процессом. До полового созревания белуги в естественных условиях проходит 18-20 лет.