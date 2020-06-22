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Кардиохирургический центр ОКБ закрыли на карантин в Ростове

22 июня 2020, 11:27
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону закрыли на карантин кардиохирургический центр областной больницы, сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения по новой коронавирусной инфекции.

«Кардиохирургический центр ОКБ был закрыт на карантин. В ближайшее время будет осуществлять деятельность в штатном режиме», — сказано в сообщении. Подробности закрытия медучреждения на карантин не сообщаются.

На 22 июня в Ростовской области выявили 141 новый случай коронавируса, всего с начала пандемии в регионе заболели 8675 человек. 4198 заболевших удалось вылечить, 90 пациентов с коронавирусом умерли. В больницах находятся 702 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 38 заболевших в тяжелом состоянии.

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