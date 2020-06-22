Кардиохирургический центр ОКБ закрыли на карантин в Ростове

На 22 июня в Ростовской области выявили 141 новый случай коронавируса, всего с начала пандемии в регионе заболели 8675 человек. 4198 заболевших удалось вылечить, 90 пациентов с коронавирусом умерли. В больницах находятся 702 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 38 заболевших в тяжелом состоянии.