Мемориал погибшим в Зимней войне обновили в Ростове

памятник отреставрировали в честь 75-летия Великой Победы, волонтеры заменили 16 гранитных мемориальных плит и восстановили ограду. Реставрацию провели в рамках всероссийского проекта «Память Победы», целью котрого является сохранение и помощь в реконструкции региональных памятников воинам Великой Отечественной войны и мемориалов местным героям, павшим в боях за Родину, и/или труженикам тыла, имеющих важное значение для местного населения.