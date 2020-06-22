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Мемориал погибшим в Зимней войне обновили в Ростове

22 июня 2020, 14:46
Фото: pixabay.com
На Братском кладбище в Ростове-на-дону привели в порядок мемориал погибшим в Зимней войне, сообщил "Дон 24".

Обновленный мемориал открыли 22 июня возложением цветов к могиле 16 солдат, погибших в Советско-финской войне 1939-1940 годов.

памятник отреставрировали в честь 75-летия Великой Победы, волонтеры заменили 16 гранитных мемориальных плит и восстановили ограду. Реставрацию провели в рамках всероссийского проекта «Память Победы», целью котрого является сохранение и помощь в реконструкции региональных памятников воинам Великой Отечественной войны и мемориалов местным героям, павшим в боях за Родину, и/или труженикам тыла, имеющих важное значение для местного населения.

Ранее в Ростове нашли заброшенное братское захоронение времен ВОВ.

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