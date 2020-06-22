«Ростелеком» и Devar запустили «умную» интерактивную платформу для детей

Гендиректор и со-основатель Devar Анна Белова отметила, что в новом продукте уделено особое значение взаимодействию с AR-помощниками. Они в игровой форме помогают изучать природу и историю не просто по иллюстрациям, а в интерактивной среде, то есть ребенок становится участником процесса, создавая собственные объекты и изучая мир. Белова рассказала, что специалисты более шести лет изучали поведение детей, их реакцию на разнообразных персонажей, чтобы создать полезный продукт.