«Ростелеком» и Devar запустили «умную» интерактивную платформу для детей

Платформа реализована с применением технологий искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar — мирового AR-эксперта.
Доказано, что AR-технология на 45% увеличивает вовлеченность ребенка в обучающий процесс. На платформе «Ростелекома» представлены познавательные курсы в игровой форме для детей от трех до 14 лет. В приложении у ребенка есть коллекция виртуальных помощников, каждый из которых является отдельным продуманным персонажем со своей историей и уникальным характером. Он сделает обучающий процесс намного интереснее.
Приложение разработано для тренировки памяти и внимания, с его помощью дети могут проводить эксперименты с предметами быта, общаться, самим делать фото и видеоконтент. На платформе есть большой выбор детских книг в разных форматах, в том числе и аудио, познавательные курсы и полезные видео, подобранные индивидуально с помощью нейросетей.
Директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин отметил, что современные дети рано привыкают к тому, что экран гаджета становится важным инструментом для познавания мира. Каждому родителю важно, чтобы просматриваемый ребенком контент имел положительное влияние, поэтому «Ростелеком» и Devar запускает приложение, позволяющее проводить время в телефоне с максимальной пользой.
Гендиректор и со-основатель Devar Анна Белова отметила, что в новом продукте уделено особое значение взаимодействию с AR-помощниками. Они в игровой форме помогают изучать природу и историю не просто по иллюстрациям, а в интерактивной среде, то есть ребенок становится участником процесса, создавая собственные объекты и изучая мир. Белова рассказала, что специалисты более шести лет изучали поведение детей, их реакцию на разнообразных персонажей, чтобы создать полезный продукт.
Отмечается, что с приложением можно ознакомится бесплатно в течение недели. Далее подписка на 12 помощников и 14 курсов будет стоить 299 рублей в месяц. Подробнее о платформе — kids.rt.ru.