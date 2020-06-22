Сбербанк рассмотрел свыше 60 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов на Юге РФ

«Наша задача состоит в том, чтобы своевременно реагировать на нужды и запросы клиентов. Ни по одному направлению банк не остановил работы, а где-то, напротив, нарастил объемы кредитования. Несмотря на то, что офисы банка не приостановили работу в период пандемии, удаленные сервисы стали важнейшим каналом работы с клиентами. В январе в режиме онлайн оформлялось 62% потребительских кредитов, а в апреле — уже 83%», — уточнил Титов.