Сбербанк рассмотрел свыше 60 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов на Юге РФ

Всего финансовая организация получила 45,3 тыс. обращений от граждан на 34,5 млрд рублей, 15 тыс. заявок от компаний на 23 млрд рублей. О поддержке банком предпринимателей и населения рассказал на онлайн пресс-конференции председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.
Кризис оказал серьезное воздействие на модели управления бизнесом в ЮФО и СКФО. При этом наиболее пострадавшими признаны предприятия гостиничного и ресторанного бизнесов, авиакомпании, аэропорты. На цели реструктуризации кредитов корпоративных клиентов всех сегментов Сбербанк получил приблизительно 15 тыс. заявок, провел 9,1 тыс. реструктуризаций на 23 млрд рублей. От пандемии больше всех пострадала сфера услуг и компании сегмента МСБ.
Новая программа кредитования под 2% пользуется большой популярностью у бизнесменов Юга и Северного Кавказа. С начала ее действия в финансовую организацию поступило 7,4 тыс. обращений на 15,9 млрд рублей. В рамках госпрограммы кредитования на зарплату под 0% в Сбербанке получили 4,5 тыс. заявок на сумму 7,3 млрд рублей.
Следует подчеркнуть, что Юго-Западный банк Сбербанка ведет обслуживание 17,5 млн частных клиентов, 280 тыс.компаний, начиная от малого бизнеса до производственных структур федерального уровня. На территории банка действует свыше 1,6 тыс. офисов. Организация входит в тройку крупнейших налогоплательщиков на Юге и Северном Кавказе.
Как рассказал Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка, организация максимально оперативно смогла перестроиться под новые условия работы при эпидемии коронавируса. Так, были проведены тестирования по финансовым моделям основных клиентов, оценка совокупности факторов влияния изменений курсов валют, нефтяных цен и пандемии.
По словам представителя банка, в настоящее время каждая отрасль экономики переживает сложные времена.
«Наша задача состоит в том, чтобы своевременно реагировать на нужды и запросы клиентов. Ни по одному направлению банк не остановил работы, а где-то, напротив, нарастил объемы кредитования. Несмотря на то, что офисы банка не приостановили работу в период пандемии, удаленные сервисы стали важнейшим каналом работы с клиентами. В январе в режиме онлайн оформлялось 62% потребительских кредитов, а в апреле — уже 83%», — уточнил Титов.