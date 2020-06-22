Туристические страховки для россиян подорожают из-за коронавируса

«К увеличению их стоимости приведет так называемый „риск кумуляции“, когда риск наступления страховых случаев может быть у сразу большого числа человек. Чтобы минимизировать риски и не разориться, страховщики могут поднять цены», — сказано в сообщении.
Насколько вырастет стоимость страховок, будет зависеть от тарифной политики конкретной страховой компании.
Чрезвычайные ситуации приводят к тому, что туристы переходят на более долгосрочные программы страхования, как и сейчас вынужденно оставшиеся за рубежом россияне стали оформлять годовые пакеты, которые покрывают период пребывания в зарубежной стране более трех месяцев.
В настоящее время минимальный размер страхового покрытия составляет от двух миллионов рублей, предельного порога нет, он зависит от выбранной программы и рисков.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса ростовчане этим летом вместо заграницы собираются в походы и на рыбалку.