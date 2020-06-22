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Туристические страховки для россиян подорожают из-за коронавируса

22 июня 2020, 14:45
Фото: pixabay.com
Пандемия коронавируса вызовет подорожание туристических страховок на зарубежные поездки, сообщили «Новые известия».

«К увеличению их стоимости приведет так называемый „риск кумуляции“, когда риск наступления страховых случаев может быть у сразу большого числа человек. Чтобы минимизировать риски и не разориться, страховщики могут поднять цены», — сказано в сообщении.

Насколько вырастет стоимость страховок, будет зависеть от тарифной политики конкретной страховой компании.

Чрезвычайные ситуации приводят к тому, что туристы переходят на более долгосрочные программы страхования, как и сейчас вынужденно оставшиеся за рубежом россияне стали оформлять годовые пакеты, которые покрывают период пребывания в зарубежной стране более трех месяцев.

В настоящее время минимальный размер страхового покрытия составляет от двух миллионов рублей, предельного порога нет, он зависит от выбранной программы и рисков.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса ростовчане этим летом вместо заграницы собираются в походы и на рыбалку.

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