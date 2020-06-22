В России продлили срок уплаты патентных пошлин

Отмечается, что документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Как пишет RNS, в правительстве уточнили, что отсрочка распространяется на действия заявителя, которые требуются для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания.
Также что новая норма призвана сократить финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшить интенсивность их очных контактов с государственными органами. При этом за ними сохранятся права на интеллектуальную собственность, которые базируются на охранном документе.