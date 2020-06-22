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В России продлили срок уплаты патентных пошлин

22 июня 2020, 13:24
Фото: pxhere.com
Правительством России был продлен до 31 декабря 2020 года период уплаты патентных пошлин и других действий, которые связаны с регистрацией интеллектуальной собственности. Постановление об этом разместили на портале правительства.

Отмечается, что документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как пишет RNS, в правительстве уточнили, что отсрочка распространяется на действия заявителя, которые требуются для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания.

Также что новая норма призвана сократить финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшить интенсивность их очных контактов с государственными органами. При этом за ними сохранятся права на интеллектуальную собственность, которые базируются на охранном документе.

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