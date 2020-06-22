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В Ростове сдали первый дом, построенный с использованием эскроу-счетов

22 июня 2020, 09:08
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону был сдан первый в регионе дом, который возвели с применением механизма эскроу-счетов, сообщили в правительстве области.

Здание располагается на улице ​Городовикова, 38. Его возвели за год, при строительстве заключили 487 эскроу-счетов. Отмечается, что новоселы уже получили ключи от квартир. Выдача проходила с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

«В данный момент в регионе возводят 285 жилых домов с использованием денег граждан. Общая площадь составляет 3,3 миллиона квадратных метров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по 47 объектам деньги людей должны привлекаться на счета эскроу. Это исключает нецелевое использование средств.

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