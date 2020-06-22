В Ростове сдали первый дом, построенный с использованием эскроу-счетов

Здание располагается на улице Городовикова, 38. Его возвели за год, при строительстве заключили 487 эскроу-счетов. Отмечается, что новоселы уже получили ключи от квартир. Выдача проходила с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
«В данный момент в регионе возводят 285 жилых домов с использованием денег граждан. Общая площадь составляет 3,3 миллиона квадратных метров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по 47 объектам деньги людей должны привлекаться на счета эскроу. Это исключает нецелевое использование средств.