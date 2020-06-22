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Впервые за 12 лет в реку Дон в Ростовской области выпустили молодь белуги

22 июня 2020, 09:36
Фото: donland.ru
В Ростовской области впервые за последние 12 лет в реку Дон выпустили молодь белуги, проинформировали в областном правительстве.

Это самая крупная и ценная из осетровых видов рыб, ее выпустили в Семикаракорском районе. Всего в водоеме оказались около 70 тысяч экземпляров.

Молодь получена на местном осетровом заводе. Процесс выращивания является дорогим и долгим, до полового созревания самки белуги растут около 20 лет.

«Выпущенным малькам около 30 дней. Еще в начале мая они выклевались из икринок, после чего они находились в ваннах, а затем были перемещены в выростные пруды», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все процессы выпуска контролирует ветеринарная служба.

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