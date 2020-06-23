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Posted 23 июня 2020, 19:21

Published 23 июня 2020, 19:21

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Аптеку жестко наказали в Ростове за завышение цен

23 июня 2020, 19:21
В Ростове-на-Дону жестко была наказана аптека, в которой завышали цены на медикаменты, сообщает территориальной орган Росздравнадзора.

Ведомством было рассмотрено первое дело по факту завышения цен. Так, этим занималась одна из аптек в Ростове.

Стоимость завышали на пять популярных у местных жителей препаратов. В том числе Лоперамид, Лазолван, АЦЦ.

Отмечается, что лекарства входят в перечень жизненно необходимых. С апреля текущего года наказание за подобное нарушение ужесточили.

Теперь нарушители будут платить двукратный размер излишне полученной выручки от реализации препаратов. Аптеку в Ростове и ее директора оштрафовали на сумму свыше 100 тысяч рублей.

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