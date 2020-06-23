Аптеку жестко наказали в Ростове за завышение цен

Posted 23 июня 2020, 19:21
Published 23 июня 2020, 19:21
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Ведомством было рассмотрено первое дело по факту завышения цен. Так, этим занималась одна из аптек в Ростове.
Стоимость завышали на пять популярных у местных жителей препаратов. В том числе Лоперамид, Лазолван, АЦЦ.
Отмечается, что лекарства входят в перечень жизненно необходимых. С апреля текущего года наказание за подобное нарушение ужесточили.
Теперь нарушители будут платить двукратный размер излишне полученной выручки от реализации препаратов. Аптеку в Ростове и ее директора оштрафовали на сумму свыше 100 тысяч рублей.