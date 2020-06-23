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Ростовчанка в чулках, но без юбки, вызвала недоумение горожан

23 июня 2020, 07:48
Фото: vk.com/rostovnadonu
Девушка в чулках и без юбки на городском пляже вызвала недоумение жителей Ростова-на-Дону, обсуждения развернулись в соцсети.

На фотографии, опубликованной очевидцами, стоит женщина задом в одних плавках и в чулках черного цвета.

Такой наряд немало удивил ростовчан, некоторые пошутили, что юбку сдуло ветром. «Будем надеяться, что это не мужик», — прокомментировал другой пользователь.

Многие предположили, что на женщине не обычные чулки, а компрессионные. «Может после операции или родов, заставляют компрессионные чулки еще месяц носить, это для тех у кого проблемы с венами», — писали пользователи.Р

Ранее жители Ростова раскритиковал девушку в коротких шортах, устроившую фотосессию возле памятника.

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