Ростовчанка в чулках, но без юбки, вызвала недоумение горожан

На фотографии, опубликованной очевидцами, стоит женщина задом в одних плавках и в чулках черного цвета.
Такой наряд немало удивил ростовчан, некоторые пошутили, что юбку сдуло ветром. «Будем надеяться, что это не мужик», — прокомментировал другой пользователь.
Многие предположили, что на женщине не обычные чулки, а компрессионные. «Может после операции или родов, заставляют компрессионные чулки еще месяц носить, это для тех у кого проблемы с венами», — писали пользователи.Р
Ранее жители Ростова раскритиковал девушку в коротких шортах, устроившую фотосессию возле памятника.