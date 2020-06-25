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Posted 25 июня 2020, 17:59

Published 25 июня 2020, 17:59

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Новый бульвар с террасами для отдыха обустроят в Ростове к сентябрю

25 июня 2020, 17:59
В сентябре в Ростове-на-Дону завершится обустройство нового бульвара на Западном, пишет donnews.ru со ссылкой на главу администрации Советского района Ростова Павла Исакова.

По словам Исакова, на новой площадке для отдыха построят скейт парк, зону воркаута, огородят спортивные площадки, обустроят комплекс для детей и террасы для отдыха.

Бульвар разобьют на улице Зорге на участке от проспекта Стачки до многоэтажки на Зорге, 9.

Кроме того, в Западном жилом массиве планируется озеленение транспортной развязки на кольце Малиновского — Доватора. На данном участке будут посажены хвойные деревья, порядка 8 тысяч луковиц тюльпанов, а также будет уложено около 500 квадратных метров газона.

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