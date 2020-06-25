Новый бульвар с террасами для отдыха обустроят в Ростове к сентябрю

Posted 25 июня 2020, 17:59
Published 25 июня 2020, 17:59
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
По словам Исакова, на новой площадке для отдыха построят скейт парк, зону воркаута, огородят спортивные площадки, обустроят комплекс для детей и террасы для отдыха.
Бульвар разобьют на улице Зорге на участке от проспекта Стачки до многоэтажки на Зорге, 9.
Кроме того, в Западном жилом массиве планируется озеленение транспортной развязки на кольце Малиновского — Доватора. На данном участке будут посажены хвойные деревья, порядка 8 тысяч луковиц тюльпанов, а также будет уложено около 500 квадратных метров газона.