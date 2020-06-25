Новый бульвар с террасами для отдыха обустроят в Ростове к сентябрю

Кроме того, в Западном жилом массиве планируется озеленение транспортной развязки на кольце Малиновского — Доватора. На данном участке будут посажены хвойные деревья, порядка 8 тысяч луковиц тюльпанов, а также будет уложено около 500 квадратных метров газона.