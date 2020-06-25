Власти Москвы оказали поддержку более 7 млн горожан во время эпидемии COVID-2019

Всего с начала эпидемии коронавируса COVID-2019 власти Москвы помогли 7,2 миллиона местных жителей. Из бюджета на это было выделено 28,2 миллиарда рублей. Городские чиновники сохранили уже действующие льготы и социальные выплаты. В 2020 году для них предусмотрели свыше 495 миллиарда рублей.