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Posted 25 июня 2020, 17:23

Published 25 июня 2020, 17:23

Modified 18 сентября 2022, 10:32

Updated 18 сентября 2022, 10:32

Власти Москвы оказали поддержку более 7 млн горожан во время эпидемии COVID-2019

Власти Москвы оказали поддержку более 7 млн горожан во время эпидемии COVID-2019

25 июня 2020, 17:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Свыше семи миллионов москвичей получили помощь от городских властей в период пандемии китайской коронавирусной инфекции.

Всего на поддержку жителей из бюджета Москвы было направлено более 28 миллионов рублей. Об этом информирует газета «Известия».

Заместитель столичного градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что свыше трети от объема оказываемой горожанам помощи составляют прямые выплаты из казны. Сумма выплат здесь составила более 10 миллиардов рублей. Подобная поддержка была оказана свыше двум миллионам человек (16% жителей Москвы).

В натуральной форме помощь от города получили 1,5 миллиона москвичей. На это потратили 3,7 миллиарда рублей. Поддержку оказывали путем освобождения граждан от взносов на капремонт за второй квартал, а также за счет увеличения зарплат 42 700 медицинским работникам.

Всего с начала эпидемии коронавируса COVID-2019 власти Москвы помогли 7,2 миллиона местных жителей. Из бюджета на это было выделено 28,2 миллиарда рублей. Городские чиновники сохранили уже действующие льготы и социальные выплаты. В 2020 году для них предусмотрели свыше 495 миллиарда рублей.

#Общество#Новости
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