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Posted 26 июня 2020, 07:57

Published 26 июня 2020, 07:57

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 121 человек

26 июня 2020, 07:57
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировали 121 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в правительстве региона.

Число заболевших за все время достигло 9195. На 100 тысяч человек приходятся 219 инфицированных.

Врачи вылечили уже 5082 заболевших, в том числе за сутки 304 пациентов. Сейчас в больницах остаются 707 человек, загруженность коечного фонда составляет 31%.

«За последние 24 часа скончались пять инфицированных, за весь период — 105 человек. Под медицинским наблюдением находятся 9,4 тысячи человек», — сказано в сообщении.

Ранее власти Ростовской области назвали условия для открытия парков и кафе.

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