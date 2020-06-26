В Ростовской области коронавирусом заразился еще 121 человек

Posted 26 июня 2020, 07:57
Published 26 июня 2020, 07:57
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Число заболевших за все время достигло 9195. На 100 тысяч человек приходятся 219 инфицированных.
Врачи вылечили уже 5082 заболевших, в том числе за сутки 304 пациентов. Сейчас в больницах остаются 707 человек, загруженность коечного фонда составляет 31%.
«За последние 24 часа скончались пять инфицированных, за весь период — 105 человек. Под медицинским наблюдением находятся 9,4 тысячи человек», — сказано в сообщении.