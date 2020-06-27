Лещ и судак могут исчезнуть в Ростовской области

В данный момент у специалистов вызывают опасения состояние запасов и уровень улова ценных видов рыб. Эти показатели на данный момент самые низкие за последние почти 100 лет.
По информации издания Donnews, в реку Дон каждый год выпускают молоди рыб, однако масштабы гораздо ниже необходимых. Отмечается, что молоди леща и судака не выпускают уже в течение трех лет.
«Запасы этих видов близки к критическим. Это говорит о неспособности в естественных условиях дать урожайное поколение. Сейчас нет возможности восстановить популяцию без искусственного воспроизведения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что запас судака в водоемах региона составляет 320 тонн, что в семь раз ниже критического уровня.