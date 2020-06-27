Сразу 10 человек с коронавирусом скончались в Ростовской области

Posted 27 июня 2020, 08:07
Published 27 июня 2020, 08:07
Modified 1 октября, 14:12
Updated 1 октября, 14:12
По результатам патолого-анатомического вскрытия в регистр умерших занесли еще 10 человек с COVID-19. Умерли пять женщин и пять мужчин, все они страдали сопутствующими заболеваниями.
Так, у 92-летней женщины, помимо коронавируса, были заболевания сердечно-сосудистой системы и почек. Также скончались еще четыре женщины в возрасте 80, 82, 73 и 76 лет.
Что касается мужчин, то им было от 50 до 64 лет. Таким образом, жертвами коронавируса уже стали 115 человек.
Прирост числа заболевших за последние сутки составил 116 пациентов. За все время зарегистрировали 9311 зараженных.
«В больницах необходимую медицинскую помощь получают 693 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 30 человек. Выздоровели за весь период 5353 инфицированных», — сказано в сообщении.